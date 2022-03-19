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  • Агент Рыбуса: «Уход Мацея из «Локомотива» до истечения контракта невозможен»

Агент Рыбуса: «Уход Мацея из «Локомотива» до истечения контракта невозможен»

19 марта 2022, 08:47

Мариуш Пекарски, агент защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса, объяснил, почему поляк не стремится сменить команду посреди сезона.

«Мацей уже девять лет живет в России. У него русская жена и двое сыновей. Его уход до истечения контракта невозможен. Это сложная ситуация, учитывая, что он пустил корни в России.

Рыбус не может просто стереть десятилетие своей жизни. Он не уедет без своей семьи. Мацей ни в чем не виноват. На текущую ситуацию он никак не влияет. У него ещe два месяца по контракту, и мы думаем, что делать дальше», – сказал агент.

  • Рыбус выступает за «Локо» с 2017 года.
  • С 2012 по 2016 год он играл в «Ахмате».
  • В этом сезоне поляк сделал 2 ассиста в 19 матчах.

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Источник: Meczyki
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей
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