«Локомотив» привлек к основе 19-летнего опорника Карпукаса

Опорный полузащитник «Казанки» Артем Карпукас теперь работает с первой командой «Локомотива». Он готовится к матчу 22-го тура РПЛ против «Ахмата».

С основой москвичей тренируются и другие воспитанники: Артур Черный, Григорий Борисенко, Никита Хлынов.

19-летний Карпукас стоит 125 тысяч евро.

В сезоне ФНЛ-2 он провел за «Казанку» 8 игр.

Помимо опорной зоны Карпукас может сыграть в центре полузащиты.

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