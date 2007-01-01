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«Ахмат» – лучшая команда 21-го тура РПЛ по фэйр-плей

«Ахмат» в последнем туре чемпионата России набрал лучший балл в рейтинге фэйр-плей. У грозненцев 8,29 очка.

«Ахмат» в матче с «Уралом» (0:0) обошелся без карточек, получили семь баллов из десяти за зрелищность игры, а по остальным критериям – уважение к сопернику, отношение к судьям и поведение официальных лиц – заработали по четыре балла из пяти», – написал клуб.

  • Грозненцы стали лучшими в туре по фэйр-плей 4-й раз за сезон.
  • «Ахмат» идет в РПЛ 6-м.
  • Следующий соперник – «Локомотив» (19 марта).

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Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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