«Ахмат» – лучшая команда 21-го тура РПЛ по фэйр-плей

«Ахмат» в последнем туре чемпионата России набрал лучший балл в рейтинге фэйр-плей. У грозненцев 8,29 очка.

«Ахмат» в матче с «Уралом» (0:0) обошелся без карточек, получили семь баллов из десяти за зрелищность игры, а по остальным критериям – уважение к сопернику, отношение к судьям и поведение официальных лиц – заработали по четыре балла из пяти», – написал клуб.

Грозненцы стали лучшими в туре по фэйр-плей 4-й раз за сезон.

«Ахмат» идет в РПЛ 6-м.

Следующий соперник – «Локомотив» (19 марта).

Ставь на любимый клуб и получай 1000 рублей бесплатно