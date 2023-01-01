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Руди Гарсия подтвердил, что вел переговоры с «МЮ»: «Собеседование прошло хорошо»

Бывший тренер «Марселя» Руди Гарсия заявил, что вел переговоры с «Манчестер Юнайтед».

«У меня было несколько предложений из Англии, Испании и Франции, но самое серьезное предложение, которое почти дошло до конца, поступило от «Манчестер Юнайтед».

Собеседование в «МЮ» прошло довольно хорошо. Я встречался с Джоном Мерто и Дарреном Флетчером и сообщил им, что мне нужно поработать над моим английским.

Шотландец Даррен классно пошутил, сказав, что я, конечно, еще не приобрел шотландский акцент, но уже очень хорошо говорю по-английски», — приводит слова Гарсии Le Figaro.

  • Гарсия находится без работы с лета.
  • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.
  • Клуб вылетел из всех кубковых соревнований.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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