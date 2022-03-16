Клопп: «Салах полностью предан делу. Сага с его контрактом не создает никаких проблем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юген Клопп высказался о ситуации с продлением контракта с Мохамедом Салахом.
«Сага с контрактом Салаха не создает никаких проблем. Мо не такой.
Он полностью предан делу. Обсудим остальное после завершения сезона – будущее, настоящее…
Ответственные люди общаются, а дальше посмотрим», – сказал Клопп.
- 29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо