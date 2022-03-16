Менди не сыграет с «Барсой». Участие Бензема под вопросом (Marca)

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пропустить матч 29-го тура Примеры с «Барселоной» из-за травмы.

По информации Marca, участие француза в Эль Класико остается под вопросом из-за проблем с мышцами. Его медосмотр отложен.

С «Барселоной» точно не сыграет защитник Ферлан Менди, который будет восстанавливаться после травмы 10-15 дней.

«Реал» примет «Барселону» в воскресенье, 20 марта.

Мадридцы лидируют в Примере, «Барса» идет на 3-м месте.

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?