Агент Кнудсена: «Магнус вернется в «Ростов» к 30 июня»

А кому в команде нужна КРЫСА, которая может ОПЯТЬ сбежать в трудную минуту???
Майк Кьол, агент полузащитника «Ростова» Магнуса Кнудсена, заявил, что его клиент не собирается разрывать контракт с клубом. Он вернется в российский клуб летом.
«Ожидается, что к 30 июня Магнус вернется в «Ростов», – заявил Кьол.
- ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ приостанавливать контракты до конца сезона в одностороннем порядке.
- Кнудсен перешел в «Ростов» зимой.
- Контракт с норвежцем рассчитан до 2026 года.
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