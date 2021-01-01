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Агент Кнудсена: «Магнус вернется в «Ростов» к 30 июня»

Майк Кьол, агент полузащитника «Ростова» Магнуса Кнудсена, заявил, что его клиент не собирается разрывать контракт с клубом. Он вернется в российский клуб летом.

«Ожидается, что к 30 июня Магнус вернется в «Ростов», – заявил Кьол.

  • ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ приостанавливать контракты до конца сезона в одностороннем порядке.
  • Кнудсен перешел в «Ростов» зимой.
  • Контракт с норвежцем рассчитан до 2026 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +14602

    Cleaner 28 минут назад

    А кому в команде нужна КРЫСА, которая может ОПЯТЬ сбежать в трудную минуту???

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    Рейтинг: +1419

    ab15488 1 час назад

    Вопрос в том, нахера он будет нужен в июне. Сбежал раз, сбежит и второй

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    Рейтинг: +2368

    acor94 > ab15488 4 минуты назад

    А как же известная европейская поговорка : один раз не *******

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