Агент Кнудсена: «Магнус вернется в «Ростов» к 30 июня»

Майк Кьол, агент полузащитника «Ростова» Магнуса Кнудсена, заявил, что его клиент не собирается разрывать контракт с клубом. Он вернется в российский клуб летом.

«Ожидается, что к 30 июня Магнус вернется в «Ростов», – заявил Кьол.

ФИФА разрешила легионерам клубов РПЛ приостанавливать контракты до конца сезона в одностороннем порядке.

Кнудсен перешел в «Ростов» зимой.

Контракт с норвежцем рассчитан до 2026 года.

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