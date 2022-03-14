Вратарь «Сочи» Адамов: «Минут 30-40 после падения не помню, что происходило»

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал о своем состоянии после столкновения с форвардом «Химок» Александром Руденко.

«Сейчас хорошо себя чувствую, проблем нет. Сейчас головные боли есть, спина немного болит, ребра. В целом, всe хорошо.

Минут 30-40 после падения не помню, что происходило. Понимал, что где-то нахожусь, кто-то подходил и интересовался, как я себя чувствую, но особо не помню. Долгое время не мог прийти в себя.

Диагноз? Слава богу, врачи ничего не нашли. Поставили небольшое сотрясение и небольшие ушибы в районе грудной клетки», – сообщил Адамов.

Вратаря увезли со стадиона на скорой в больницу.

В этом сезоне Адамов пропустил 3 гола в 6 матчах за «Сочи».

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?