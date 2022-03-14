«Химки» – о возвращении Зе в «Антверпен»: «Дидье никаких уведомлений не присылал»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на новость об уходе из команды форварда Дидье Ламкеля Зе.

Сообщалось, что 25-летний футболист приостановил контракт с подмосковным клубом и вернулся в «Антверпен».

«Дидье нам пока никаких уведомлений не присылал. Информации по нему никакой нет. В среду посмотрим, будет ли он на тренировке, тогда будет ясно», – сказал Терюшков.

«Химки» арендовали Зе в феврале этого года.

Он забил 2 гола в 3 матчах РПЛ.

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