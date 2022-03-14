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«Барса» может купить Салаха, если не подпишет Холанда. Клуб контактировал с его агентом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пожет перейти в «Барселону».

По информации AS, каталонский клуб попытается подписать египтянина в случае срыва трансфера Эрлинга Холанда. Переход Салаха обойдется дешевле, чем покупка форварда дортмундской «Боруссии».

«Барселона» уже контактировала с агентами Салаха. Футболист не против уйти из «Ливерпуля».

  • Действующий контракт египтянина истекает в 2023 году.
  • 29-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
  • В этом сезоне он забил 27 голов и сделал 10 ассистов в 34 матчах.

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Источник: AS

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