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Джикия: «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал задачи команды на остаток сезона.

«Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее? Мы проиграли. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно.

Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится.

«Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице», – сказал Джикия.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Команда набрала 26 очков в 21 туре чемпионата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:27
Комментарии6
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    Рейтинг: +3731

    serppion 27 минут назад

    Хотеть не вредно. Только путь стабилизации какой-то странный "наугад, как ночью по тайге". (В.С.Высоцкий)

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    Рейтинг: +775

    alefreddy 1 час назад

    все сезоны после Тедеско работаете над ошибками а толку никакого

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    Рейтинг: +13119

    NewLife 2 часа назад

    Как бы это ни было трудно, Спартак должен научиться набирать очки вопреки таким судьям, как кухуляк, в отличии от синита, который на плаву в основном благодаря таким судьям.

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    Рейтинг: +14525

    Cleaner 3 часа назад

    Джикия, куда уж дальше стабилизировать? Спартак сейчас СТАБИЛЕН, как никогда! Стабильно сливает игры всем подряд!...)))

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    Рейтинг: +454

    Конопляных дел мастер 3 часа назад

    Сегодня есть шанс упасть на свое 10 место, если Рубин выиграет. А он может.

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    Рейтинг: +13119

    NewLife > Конопляных дел мастер 2 часа назад

    Акела промахнулся ? А, шакал ?

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