Джикия: «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал задачи команды на остаток сезона.

«Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее? Мы проиграли. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно.

Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится.

«Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице», – сказал Джикия.

«Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.

Команда набрала 26 очков в 21 туре чемпионата.

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