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  • Джикия: «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице»

Джикия: «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице»

14 марта 2022, 11:27
5

Капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал задачи команды на остаток сезона.

«Чувствуется ли, что «Спартак» стал сильнее? Мы проиграли. Если по игре, то мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно.

Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится.

«Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в турнирной таблице», – сказал Джикия.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • Команда набрала 26 очков в 21 туре чемпионата.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (5)
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NewLife
1647251254
Как бы это ни было трудно, Спартак должен научиться набирать очки вопреки таким судьям, как кухуляк, в отличии от синита, который на плаву в основном благодаря таким судьям.
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alefreddy
1647254890
все сезоны после Тедеско работаете над ошибками а толку никакого
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serppion
1647257033
Хотеть не вредно. Только путь стабилизации какой-то странный "наугад, как ночью по тайге". (В.С.Высоцкий)
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