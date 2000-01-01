Роналду за 69 минут матча с «Тоттенхэмом» забил больше голов, чем Месси за весь сезон Лиги 1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду накануне за 69 минут оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (3:2). За одну встречу португалец забил больше, чем Лионель Месси за весь сезон Лиги 1.

У Месси в сезоне чемпионата Франции два гола в 17 матчах.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.

У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.

Месси стоит 60 миллионов евро, Роналду – 35.

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