Роналду за 69 минут матча с «Тоттенхэмом» забил больше голов, чем Месси за весь сезон Лиги 1

Да вообще по_й, что1й мешок, что 2й, отыграл ОДНУ игру за сезон нормально все царь
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду накануне за 69 минут оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (3:2). За одну встречу португалец забил больше, чем Лионель Месси за весь сезон Лиги 1.
У Месси в сезоне чемпионата Франции два гола в 17 матчах.
- Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
- У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
- Месси стоит 60 миллионов евро, Роналду – 35.
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