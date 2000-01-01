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Роналду за 69 минут матча с «Тоттенхэмом» забил больше голов, чем Месси за весь сезон Лиги 1

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду накануне за 69 минут оформил хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (3:2). За одну встречу португалец забил больше, чем Лионель Месси за весь сезон Лиги 1.

У Месси в сезоне чемпионата Франции два гола в 17 матчах.

  • Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола.
  • У Месси 7 «Золотых мячей», у Роналду – 5.
  • Месси стоит 60 миллионов евро, Роналду – 35.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13480

    Skull_Boy 46 минут назад

    Да вообще по_й, что1й мешок, что 2й, отыграл ОДНУ игру за сезон нормально все царь

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    Рейтинг: +13942

    ilichkadr 46 минут назад

    Я всегда говорил, что Криштиану Роналду лучше, чем Месси, поскольку Месси игрок одного клуба - Барселоны. Криштиану, где бы не играл, всегда показывал и показывает результат.

    2
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    Рейтинг: -102

    Woodbreak 52 минуты назад

    Отец

    2
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