Бабаев: «Грустная шутка, но перед ЦСКА стоит задача попасть в зону еврокубков»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поговорил о задачах на сезон. Это произошло после победы в 21-м туре РПЛ над «Локомотивом» (2:1).

– Если говорить о задачах, то какая главная сейчас? Писали о втором месте в РПЛ и победе в Кубке.

– Так вопрос не ставится. Задача побеждать в каждом следующем матче, стараться. А так таблицу уже посмотрели.

– А задача попасть в еврокубки?

– Грустная шутка, но естественно изначально ставим задачу о попадании в зону еврокубков. Задачу не снимаем.

– Вы не верите в быстрое решение ситуации?

– Верить надо всегда, но как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы, но в любом случае будем отстаивать свои права.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Сейчас команда отстает от 1-го места на 5 очков.

Следующий соперник – «Рубин» (20 марта).

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