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  • Бабаев: «Грустная шутка, но перед ЦСКА стоит задача попасть в зону еврокубков»

Бабаев: «Грустная шутка, но перед ЦСКА стоит задача попасть в зону еврокубков»

12 марта 2022, 23:30
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поговорил о задачах на сезон. Это произошло после победы в 21-м туре РПЛ над «Локомотивом» (2:1).

– Если говорить о задачах, то какая главная сейчас? Писали о втором месте в РПЛ и победе в Кубке.

– Так вопрос не ставится. Задача побеждать в каждом следующем матче, стараться. А так таблицу уже посмотрели.

– А задача попасть в еврокубки?

– Грустная шутка, но естественно изначально ставим задачу о попадании в зону еврокубков. Задачу не снимаем.

– Вы не верите в быстрое решение ситуации?

– Верить надо всегда, но как мы видим, пока не очень воспринимаются наши доводы, но в любом случае будем отстаивать свои права.

  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
  • Сейчас команда отстает от 1-го места на 5 очков.
  • Следующий соперник – «Рубин» (20 марта).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (9)
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aldo conte
1647139194
Можете пыжится сколько угодно. Но еврокубки 2022/23 для России накрылись медным тазом. А может и последующие.
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vladimir-7
1647146660
Все команды РПЛ могут ПЫЖИТЬСЯ, но всё будет напрасно, некому ни В ФИФА, ни в УЕФА Российский футбол защищать. Существующее руководство в РФС залезло под корягу и боится, даже от туда, вякнуть, что-то против.
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jek718875
1647149178
Теперь еврокубки это матчи с Беларусией и Казахстаном
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portero
1647155567
Тогда пора перестроиться и говорить о медалях, типо призовая тройка...
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BarStep
1647156622
Не ссы бабай, к осени всё утрясется..
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Hektor 84
1647188796
А будет 6 место
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