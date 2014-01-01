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Лайзанс ушел из «Краснодара» после восьми лет работы

Селекционер «Краснодара» Юрис Лайзанс покинул клуб. Латыш работал в административном штабе с 2014 года.

Ранее «Краснодар» покинул главный тренер Дани Фарке и несколько легионеров.

  • Будучи игроком, Лайзанс выступал в РПЛ за ЦСКА, «Кубань», «Шинник».
  • В течение 1998-2013 годов Лайзанс выступал за сборную Латвии.
  • «Краснодар» завтра, 13 марта, сыграет в РПЛ против «Спартака».

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6621

    BarStep 16 минут назад

    Вот его понять можно..
    Селекционировал, селекционировал восемь лет,
    а они суки взяли и и все съ*бались разом..

    Я бы тоже психанул..

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    Рейтинг: +84

    dinam 55 минут назад

    Иди на *** черт латвийский!

    1
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    Рейтинг: +6321

    Semenycch 1 час назад

    Не нужно нанимать прибалтов, они предадут в самую трудную работу!

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    Рейтинг: +52

    Slava52 > Semenycch 11 минут назад

    Самые гнилые - пшеки

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