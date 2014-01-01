Лайзанс ушел из «Краснодара» после восьми лет работы

Вот его понять можно..
Селекционировал, селекционировал восемь лет,
а они суки взяли и и все съ*бались разом..
Я бы тоже психанул..
Селекционер «Краснодара» Юрис Лайзанс покинул клуб. Латыш работал в административном штабе с 2014 года.
Ранее «Краснодар» покинул главный тренер Дани Фарке и несколько легионеров.
- Будучи игроком, Лайзанс выступал в РПЛ за ЦСКА, «Кубань», «Шинник».
- В течение 1998-2013 годов Лайзанс выступал за сборную Латвии.
- «Краснодар» завтра, 13 марта, сыграет в РПЛ против «Спартака».
Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус