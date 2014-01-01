Смолов забил 3 гола в 4 матчах после возвращения в «Динамо»

В 21-м туре чемпионата России «Арсенал» принимает «Динамо».

Счет в матче открыл нападающий московской команды Федор Смолов.

Для 32-летнего футболиста это третий гол в четырех играх после возвращения в столичный клуб.

Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.

Ранее он забивал «Химкам» и «Нижнему Новгороду».

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус