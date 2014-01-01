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Смолов забил 3 гола в 4 матчах после возвращения в «Динамо»

В 21-м туре чемпионата России «Арсенал» принимает «Динамо».

Счет в матче открыл нападающий московской команды Федор Смолов.

Для 32-летнего футболиста это третий гол в четырех играх после возвращения в столичный клуб.

  • Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.
  • Ранее он забивал «Химкам» и «Нижнему Новгороду».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +14699

    житель СПб 53 минуты назад

    Центральный пан забивает голы?! Удивительно! А кто должен забивать - вместо него? Так что козффициент 0,75 голов за матч - это даже меньше 1. Ничего сверхестественного не вижу.

    0
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    Рейтинг: +69061

    insider_retro 2 часа назад

    Может у Федюни как у Бензема второе дыхание открылось :))
    Да простит меня Бенз за сравнение :)))

    2
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    Рейтинг: +11791

    playsh > insider_retro 1 час назад

    А где же он был в игре со Спартаком,в ногах запутался?

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +2017

    serglider > insider_retro 1 час назад

    НН забил с пенальти... С игры, получается забил два... Опять же со Спартачем команда Федора была какой-то дохлой, что ли... За матч, не соорудили вообще ничего опасного у ворот спартаковцев...

    1
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    Рейтинг: +4570

    neim > insider_retro 1 час назад

    Да какое там дыхание. Гол забьёт и уходит в нирвану. Можно смело менять, толку от Феди больше не будет.

    2
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    Рейтинг: +252

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Шварц знал кого покупать!

    2
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