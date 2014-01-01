Смолов забил 3 гола в 4 матчах после возвращения в «Динамо»

Центральный пан забивает голы?! Удивительно! А кто должен забивать - вместо него? Так что козффициент 0,75 голов за матч - это даже меньше 1. Ничего сверхестественного не вижу.
В 21-м туре чемпионата России «Арсенал» принимает «Динамо».
Счет в матче открыл нападающий московской команды Федор Смолов.
Для 32-летнего футболиста это третий гол в четырех играх после возвращения в столичный клуб.
- Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.
- Ранее он забивал «Химкам» и «Нижнему Новгороду».
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