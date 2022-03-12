Барриос: «Болельщики «Зенита» иногда делают изумительные вещи»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос похвалил фанатов петербургской команды.

– Три чемпионата: Колумбии, Аргентины и России. Что их разнит, и что объединяет?

– В целом, если ты привык побеждать, то особенно разницы не чувствуешь. Ведь твоя команда играет с позиции силы, и тебе все равно, что происходит вокруг.

Просто понимаешь: по итогам 90 минут нужно победить. В «Зените» эта привычка усилилась в разы, картина мира примерно такая: «Мы выиграли титул, значит в следующем сезоне должны выиграть его снова».

Но если говорить о специфике, то, переехав в Буэнос Айрес, я был сражен той атмосферой, которую творят фанаты «Бока Хуниорс». Он в хорошем смысле слова сумасшедшие!

На тот момент заполненная «Бомбонера» ни с чем не могла для меня сравниться. И когда побеждали, и даже когда проигрывали. Это невозможно объяснить, можно лишь почувствовать.

В Европе чуть другая манера боления, более спокойная, но не могу не отметить, что болельщики «Зенита» делают иногда изумительные вещи.

Никогда не забуду наш проезд автобусом через огненный коридор перед моим первым матчем с «Фенербахче». Я себя буквально щипал, не верил своим глазам.

В «Зените» довелось пережить много ярких моментов, но этот был один из самых крутых и уж точно самым запоминающимся.

В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 26 матчей и сделал 1 ассист.

Он выступает за петербургский клуб с февраля 2019 года.

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