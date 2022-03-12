Мане: «Моя новая мечта – стать чемпионом мира со сборной Сенегала»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, что теперь мечтает победить на чемпионате мира.

«После выигранного Кубка Африки моя новая мечта – стать чемпионом мира со сборной Сенегала.

Для начала нужно попасть на турнир, но я хочу верить в сумасшедшие идеи, и победа на ЧМ – одна из них», – сказал Мане.

Сенегал стал чемпионом Африки в феврале.

В финале Мане забил решающий пенальти в послематчевой серии.

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