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Мане: «Моя новая мечта – стать чемпионом мира со сборной Сенегала»

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, что теперь мечтает победить на чемпионате мира.

«После выигранного Кубка Африки моя новая мечта – стать чемпионом мира со сборной Сенегала.

Для начала нужно попасть на турнир, но я хочу верить в сумасшедшие идеи, и победа на ЧМ – одна из них», – сказал Мане.

  • Сенегал стал чемпионом Африки в феврале.
  • В финале Мане забил решающий пенальти в послематчевой серии.

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Источник: Marca

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4392

    ySS 1 час назад

    Мечта хорошщая, но не сбыточная)

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    Рейтинг: +6657

    mamba9090909 2 часа назад

    Хорошая мечта. Губа не дура.

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