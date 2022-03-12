Мане: «Моя новая мечта – стать чемпионом мира со сборной Сенегала»

Мечта хорошщая, но не сбыточная)
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, что теперь мечтает победить на чемпионате мира.
«После выигранного Кубка Африки моя новая мечта – стать чемпионом мира со сборной Сенегала.
Для начала нужно попасть на турнир, но я хочу верить в сумасшедшие идеи, и победа на ЧМ – одна из них», – сказал Мане.
- Сенегал стал чемпионом Африки в феврале.
- В финале Мане забил решающий пенальти в послематчевой серии.
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