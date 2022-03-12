Барриос: «Перед игрой с «Челси» я был почти мертв»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем состоянии в преддверии сентябрьского матча Лиги чемпионов против «Челси».

– Главный хайлайт, связанный с вами в «Зените» – история с вашим участием в матче Лиги чемпионов с «Челси», когда вы прилетели в Лондон с огромными трудностями в день игры, до последнего не могли получить разрешение от английских властей въехать без карантина, а в итоге вышли на поле на позиции центрального защитника. Любой человек, прилетевший из Америки в Европу первым делом хочет немедленно лечь спать, даже если ему не надо играть в футбол. Как вы все это пережили?

– Если честно, я был тогда почти мертв от усталости. Прилетел в Петербург из Колумбии, потом сразу в Москву, чтобы получить документы, и еще не было понятно, получится, или нет.

Вышло все быстро, снова в самолет, и в Лондон. Менялись часовые пояса, бежало время в самолетах – чувствовал себя физически разрушенным. Но при этом во мне был кураж, который позволил все это преодолеть.

Впереди был первый матч Лиги чемпионов, на «Стэмфорд Бридж», возможность в нем сыграть! Сначала не знаешь, получится ли, потом постепенно начинаешь «открывать замки»: сначала дают документы, потом понимаешь, что успеваешь к матчу – и этот кураж соответственно растет.

Все это законсервировало накопившуюся усталость, я преодолел ее через животное желание выйти на поле, помочь партнерам, проявить себя.

Потом, конечно, я с лихвой испытал последствия перемещений по миру... Но в Лондоне было все просто: приехал в отель, переговорили с тренерами, совсем немного времени перекусить – через час уже ехали на стадион.

И меня прямо несло вперед. Матч в итоге провели отлично, как команда. К сожалению, не добились результата, который хотели, но выглядели очень достойно, на мой взгляд...

– Сколько спали после этого?

– Смешно, но адреналин после матча был настолько сильный, что спать в самолете до Питера я не смог. Вернулись ночью, часов 6-7 дома поспал, но не более. Дальше жизнь пошла, как обычно.

«Челси» принимал «Зенит» 14 сентября 2021 года.

Лондонцы победили со счетом 1:0 благодаря голу на 69-й минуте.

Джикия или Головин? Отгадайте футболистов и получите денежный бонус