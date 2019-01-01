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Барриос: «Климат – единственное, к чему я не адаптировался в России»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что российская зимняя погода остается проблемой для него.

– Как на родине реагируют на ваши выступления в России, на то, что трижды выиграли титул чемпиона? Тем более, что из колумбийцев вы у нас один...

– Главное, что волнует людей, это, конечно, холод и погода. Спрашивают, как я вообще с этим справляюсь. И признаюсь, что климат – пожалуй, единственная вещь в России, к чему я на сто процентов не адаптировался.

Я человек из страны, где 365 дней в году светит солнце. И когда на улице холодно, довольно сложно получать удовольствие от всего, что не касается работы.

Да, футбол всегда вытаскивает меня из любого дурного настроения, но сложно, когда невозможно наслаждаться простыми вещами: прогулками с семьей на воздухе, например.

– Несмотря на холод, что-то произвело на вас в России неизгладимое впечатление? Что-то приносит радость, кроме футбола?

– Амиго, когда на улице холод, прости сразу: на улице меня не встретить! Моя жизнь складывается по маршруту «дом-тренировка-дом».

И это ни разу не образное выражение. Сижу дома безвылазно: смотрю Netflix, играю в футбол на приставке, занимаюсь дочкой.

Но летом – никакой машины! Ходим только пешком, катаемся по Крестовскому на самокатах, скутерах, берем двойные велосипеды. Мне и дочке очень это нравится!

Мы знаем, какое короткое в Питере лето и очень его ценим. Так что моя главная радость в России – лето. Оно позволяет мне жить полной жизнью.

  • В этом сезоне Барриос провел за «Зенит» 26 матчей и сделал 1 ассист.
  • Он выступает за петербургский клуб с февраля 2019 года.

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Источник: «Спорт день за днем»

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