Бакаев – о «Краснодаре» без легионеров: «Поплатимся, если будет недооценка»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался в преддверии матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара».
– Впереди «Краснодар», у которого сильно изменится состав по сравнению с матчем первого круга.
– Игра в любом случае будет тяжелой. У такой команды, как «Краснодар», не может быть слабых игроков.
Если будет недооценка, мы за это поплатимся, потому что уж кто-кто, а «Краснодар» умеет играть.
- «Спартак» примет «Краснодар» в воскресенье в 19:00 мск.
- За краснодарцев в прошлом туре не играли иностранцы.
- Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.
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Источник: сайт «Спартака»