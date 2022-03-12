Бакаев – о «Краснодаре» без легионеров: «Поплатимся, если будет недооценка»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался в преддверии матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Впереди «Краснодар», у которого сильно изменится состав по сравнению с матчем первого круга.

– Игра в любом случае будет тяжелой. У такой команды, как «Краснодар», не может быть слабых игроков.

Если будет недооценка, мы за это поплатимся, потому что уж кто-кто, а «Краснодар» умеет играть.

«Спартак» примет «Краснодар» в воскресенье в 19:00 мск.

За краснодарцев в прошлом туре не играли иностранцы.

Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.

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