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Бакаев – о «Краснодаре» без легионеров: «Поплатимся, если будет недооценка»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался в преддверии матча 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

– Впереди «Краснодар», у которого сильно изменится состав по сравнению с матчем первого круга.

– Игра в любом случае будет тяжелой. У такой команды, как «Краснодар», не может быть слабых игроков.

Если будет недооценка, мы за это поплатимся, потому что уж кто-кто, а «Краснодар» умеет играть.

  • «Спартак» примет «Краснодар» в воскресенье в 19:00 мск.
  • За краснодарцев в прошлом туре не играли иностранцы.
  • Клуб расторг или приостановил контракты почти со всеми легионерами.

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Источник: сайт «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2122

    Январь 59 49 минут назад

    Даже без легионеров Краснодар выиграл прошлый матч( ото должно взбодрить и дать сил молодежи), правда соперник был ну скажем совсем не Спартак. Да я буду болеть за быков, но надо признать, что вряд ли быкам удастся сдержать натиск Спартака. 2:1 это будет самый лучший результат для ФК Краснодар. Во всяком случае не разгром и не повод для морального упадка. Ну а если смогут уйти от поражения , то буду аплодировать стоя.

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