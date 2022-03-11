«ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»

Руководство «ПСЖ» обеспокоено безопасностью команды после вылета из Лиги чемпионов от «Реала».

Есть вероятность, что фанаты придут на базу клуба, чтобы высказать недовольство из-за поражения парижан в Мадриде.

В связи с этим было принято решение усилить охранные меры. Для этого привлекли 30 дополнительных человек из частной фирмы.

«ПСЖ» дома победил «Реал» со счетом 1:0.

В гостях французы проиграли 1:3, пропустив 3 гола за 17 минут.

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