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Цорн: «Рыбус продолжит выступать за «Локомотив». Он не планирует уезжать»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что польский защитник Мацей Рыбус продолжит выступать за московский клуб.

«Рыбус продолжает работу в клубе и никуда уезжать не планирует», – заявил Цорн.

  • Контракт Рыбуса с клубом истекает летом.
  • В текущем сезоне 32-летний Рыбус сделал 2 ассиста в 18 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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