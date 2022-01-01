23-летний Мбаппе вышел на 3-е место по голам в ЛЧ среди французов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.

Единственный гол в составе парижан забил нападающий Килиан Мбаппе.

23-летний футболист отличился 33 раза в главном еврокубке и вышел на третье место в списке лучших бомбардиров турнира среди французов.

Опережают Мбаппе только Карим Бензема (76) и Тьерри Анри (51).

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«ПСЖ» попытается подписать Левандовски, если уйдет Мбаппе (Николо Скира)

Мбаппе вышел на третье место по гостевым голам в плей-офф ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду

Мбаппе поучаствовал в 56 голах в 53 матчах Лиги чемпионов