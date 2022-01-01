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Алаба – «ПСЖ»: «Не садитесь на наши стулья»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.

Парижане по сумме двух встреч проиграли 2:3 и вылетели из турнира.

Празднуя третий гол Карима Бензема, защитник «Реала» Давид Алаба схватил раскладной стул и размахивал им над головой.

После матча австриец написал в своем твиттере: «Не садитесь на наши стулья».

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Источник: твиттер Давида Алабы

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