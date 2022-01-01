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Месси – единственный форвард «ПСЖ», на котором «Реал» не фолил в ответном матче ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отыграл полностью ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

В этой встрече футболисты мадридской команды ни разу не нарушили правила против 34-летнего аргентинца.

Месси стал единственным форвардом «ПСЖ» в игре, на котором не фолили.

Килиан Мбаппе за матч заработал два фола, а Неймар – четыре.

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Президент «ПСЖ» после поражения от «Реала» кричал и пытался попасть в судейскую

Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 08:26
Комментарии1
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    Рейтинг: +468

    andruhs 14 минут назад

    Молодец! Еще один золотой мяч ему за это!

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