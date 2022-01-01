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Почеттино – о судействе в игре с «Реалом»: «Позор! Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино раскритиковал судейство после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Это позор! На Доннарумме был фол (при первом голе «Реала» – примечание «Бомбардира»).

Нельзя молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», – сказал Почеттино.

  • Главным судьей матча был голландец Данни Маккели.
  • «ПСЖ» вылетел из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 1:0.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии5
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    Рейтинг: +21617

    JTherry 5 минут назад

    "позор" - это отстранение российских клубов от игр в еврокубках и ЧМ-22 по политическим мотивам, а все остальное - х**ня...

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    Рейтинг: +13901

    ilichkadr 40 минут назад

    Не хер было с голландцем связываться. Надо было Карасёва пригласить или на худой конец Кукуяна.

    1
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    Рейтинг: +767

    jek718875 44 минуты назад

    МАККЕЛЛИ-позор!уже не первый раз обсирается

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    Рейтинг: +840

    Лфшт 52 минуты назад

    ПСЖ как всегда. Классика. Ничего нового.

    1
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    Рейтинг: +949

    Artemka444 56 минут назад

    Ну Маккелли не эталон судейства точно!!

    Но что мешало забивать голы пачками,ни Месси ни Неймар ничего не сделали, один Мбаппе тока старался
    Удерживать 1:0 как то глупо было

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