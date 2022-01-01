Почеттино – о судействе в игре с «Реалом»: «Позор! Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году»

"позор" - это отстранение российских клубов от игр в еврокубках и ЧМ-22 по политическим мотивам, а все остальное - х**ня...
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино раскритиковал судейство после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).
«Это позор! На Доннарумме был фол (при первом голе «Реала» – примечание «Бомбардира»).
Нельзя молчать о такой грубой ошибке. Невозможно, чтобы такое происходило в 2022 году», – сказал Почеттино.
- Главным судьей матча был голландец Данни Маккели.
- «ПСЖ» вылетел из ЛЧ, несмотря на домашнюю победу 1:0.
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