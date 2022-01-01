Мбаппе поучаствовал в 56 голах в 53 матчах Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» дома победил «ПСЖ» со счетом 3:1.

Единственный гол в составе парижан забил нападающий Килиан Мбаппе.

Всего в ЛЧ 23-летний француз провел 53 игры, в которых сделал 56 результативных действий.

Мбаппе забил 33 мяча и сделал 23 ассиста.

Форвард поучаствовал в 6 голах «Монако» и 50 голах «ПСЖ».

Мбаппе вышел на третье место по гостевым голам в плей-офф ЛЧ. Больше только у Месси и Роналду

Мбаппе опередил Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров «ПСЖ»

Мбаппе забил «Реалу» в третьем матче подряд