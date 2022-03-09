Матч с «ПСЖ» – 500-й для Бензема в стартовом составе «Реала»

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». Для форварда хозяев Карима Бензема это 500-я встреча за команду в стартовом составе.

Только один легионер в истории «Реала» провел матчей в стартовом составе больше. Это Роберто Карлос (524).

Бензема в «Реале» с 2009 года.

С командой он 4 раза брал Лигу чемпионов.

Бензема – воспитанник «Лиона».

Бензема – самый возрастной автор хет-трика в истории Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»