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Матч с «ПСЖ» – 500-й для Бензема в стартовом составе «Реала»

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ». Для форварда хозяев Карима Бензема это 500-я встреча за команду в стартовом составе.

Только один легионер в истории «Реала» провел матчей в стартовом составе больше. Это Роберто Карлос (524).

  • Бензема в «Реале» с 2009 года.
  • С командой он 4 раза брал Лигу чемпионов.
  • Бензема – воспитанник «Лиона».

Бензема – самый возрастной автор хет-трика в истории Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Хет-трик Бензема принес «Реалу» волевую победу над «ПСЖ» и выход в 1/4 финала

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

Источник: твиттер OptaJose

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09.03.2022 23:31
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