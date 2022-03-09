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«Интер» не планирует оставлять Санчеса на следующий сезон

Нападающий «Интера» Алексис Санчес, скорее всего, покинет клуб летом. Об этом пишет Inter Xtra со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

Миланцы планируют на следующий сезон других исполнителей в атаку.

  • Контракт Санчеса действует до лета 2023 года.
  • В сезоне Серии А у чилийца 19 матчей, 2 гола, 3 результативных паса.
  • 33-летний форвард стоит 3,5 миллиона евро.

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Источник: твиттер Inter Xtra

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09.03.2022 23:12
Комментарии2
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    Рейтинг: +2514

    СуперПАВ9 56 минут назад

    Не унывать Алексесу желаю по скорее найти клуб где он будер разрывать

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    Рейтинг: +15077

    Hektor 84 > СуперПАВ9 4 минуты назад

    В 33 он себе может только сраку разорвать. Интеру еще летом его надо было сбагрить.

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