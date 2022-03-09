«Интер» не планирует оставлять Санчеса на следующий сезон

Нападающий «Интера» Алексис Санчес, скорее всего, покинет клуб летом. Об этом пишет Inter Xtra со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport.

Миланцы планируют на следующий сезон других исполнителей в атаку.

Контракт Санчеса действует до лета 2023 года.

В сезоне Серии А у чилийца 19 матчей, 2 гола, 3 результативных паса.

33-летний форвард стоит 3,5 миллиона евро.

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