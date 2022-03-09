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Гвардиола: «Что значит Месси? Все. Он как Майкл Джордан»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси. Они пересекались в «Барселоне».

«Что значит Месси? Все. Все. Месси как Майкл Джордан, при котором тренер Фил Джексон мог чувствовать, что все идет без проблем», – сказал Гвардиола.

  • У аргентинца 7 «Золотых мячей».
  • В прошлом году он впервые взял трофей со сборной Аргентины – Кубок Америки.
  • Гвардиола и Месси вместе выигрывали Лигу чемпионов.

У Месси в последних восьми матчах против «Реала» нет ни голов, ни ассистов

Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

Лапорта: «Не жалею об уходе Месси из «Барселоны». Мы должны были поставить клуб выше даже лучшего игрока в мире»

Источник: твиттер B/R Football

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09.03.2022 22:57
Комментарии1
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    Рейтинг: +14632

    житель СПб 23 минуты назад

    Они не "пересекались". Месси долгое время был основным игроком клуба именно при Гвардиоле.

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