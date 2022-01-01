Алаба, Модрич, Бензема – в основе «Реала»; Месси, Неймар, Мбаппе сыграют у «ПСЖ»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Вальверде, Винисиус.
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данило, Месси, Неймар, Мбаппе.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на мадридском «Сантьяго Бернабеу», которая начнется в 23:00 по Москве.
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