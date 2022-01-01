«Зенит» договорился о продлении Оздоева и Кержакова. Переговоры с Дзюбой в начальной стадии (Bobsoccer)

«Зенит» работает над продлением контрактов российских игроков. Уже есть договоренность с Михаилом Кержаковым и Магомедом Оздоевым.

Переговоры идут и с Александром Ерохиным и Артемом Дзюбой, но они в начальной стадии.

У всех перечисленных футболистов действующие контракты истекают летом.

До апреля «Зенит» в одностороннем порядке могут покинуть легионеры.

«Зенит» лидирует в РПЛ и может взять 4-е чемпионство подряд.

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