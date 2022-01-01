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«Зенит» договорился о продлении Оздоева и Кержакова. Переговоры с Дзюбой в начальной стадии (Bobsoccer)

«Зенит» работает над продлением контрактов российских игроков. Уже есть договоренность с Михаилом Кержаковым и Магомедом Оздоевым.

Переговоры идут и с Александром Ерохиным и Артемом Дзюбой, но они в начальной стадии.

  • У всех перечисленных футболистов действующие контракты истекают летом.
  • До апреля «Зенит» в одностороннем порядке могут покинуть легионеры.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ и может взять 4-е чемпионство подряд.

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Источник: Bobsoccer

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16136

    Garrincha58 4 минуты назад

    зря зачем они нужны тем более в свете последних событий надо наигрывать молодых всё равно в Европу путь заказан

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