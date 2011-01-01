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«Арсенал» может вернуть Гнабри

«Арсенал» изучает возможность возвращения нападающего «Баварии» Сержа Гнабри. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 63 миллиона фунтов стерлингов.

Трансфер может состояться летом. Контракт Гнабри истекает летом 2023 года, и «Бавария» не может договориться с игроком о продлении.

  • 26-летний Гнабри был в системе «Арсенала» с 2011 по 2016 год.
  • В «Баварии» игрок с 2017 года.
  • С ней он брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА.

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«Бавария» не может договориться с Гнабри о продлении контракта

Источник: Football London

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15073

    Hektor 84 1 час назад

    А вы у Гнабри спросили хочет он в середняках болтаться? Перейдет в топ клуб если с Баварией не переподпишет.

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