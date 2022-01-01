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Шкриньяр: «Интер» покидает Лигу чемпионов с гордо поднятой головой»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. В 1/8 финала итальянцы проиграли «Ливерпулю».

«Нам очень жаль вылетать из турнира, но мы можем уйти с гордо поднятой головой. Мы показали характер», – сказал Шкриньяр.

  • В 1-м матче «Интер» уступил 0:2, в ответном победил 1:0.
  • «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.
  • В Серии А «Интер» идет 2-м.

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Источник: твиттер Inter Xtra

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