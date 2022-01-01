Шкриньяр: «Интер» покидает Лигу чемпионов с гордо поднятой головой»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. В 1/8 финала итальянцы проиграли «Ливерпулю».
«Нам очень жаль вылетать из турнира, но мы можем уйти с гордо поднятой головой. Мы показали характер», – сказал Шкриньяр.
- В 1-м матче «Интер» уступил 0:2, в ответном победил 1:0.
- «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году.
- В Серии А «Интер» идет 2-м.
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