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Смолов: «Испытал невероятные эмоции, когда динамовские трибуны начали скандировать мое имя»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о болельщиках московского клуба.

— Что испытали, когда динамовские трибуны стали скандировать «Фeдор Смолов!»?

— Невероятные эмоции. Честно скажу, для меня это было неожиданно. Хочу поблагодарить болельщиков за такой приeм и отношение ко мне. Действительно очень приятно, буду стараться их радовать на поле.

  • Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.
  • Он забил 2 гола в 3 матчах послед возвращения в «Динамо».

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Источник: сайт «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +6612

    BarStep 1 час назад

    На днях со Спартаком так старался, что даже вспомнить не могу,
    толи заменили тебя, толи до конца позора за кем-то прятался..

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