Смолов: «Испытал невероятные эмоции, когда динамовские трибуны начали скандировать мое имя»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о болельщиках московского клуба.

— Что испытали, когда динамовские трибуны стали скандировать «Фeдор Смолов!»?

— Невероятные эмоции. Честно скажу, для меня это было неожиданно. Хочу поблагодарить болельщиков за такой приeм и отношение ко мне. Действительно очень приятно, буду стараться их радовать на поле.

Смолов перешел в «Динамо» из «Локомотива» 12 января.

Он забил 2 гола в 3 матчах послед возвращения в «Динамо».

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Шварц – о 2 голах Смолова в 2 матчах: «Фeдор быстро вписался в команду. Доволен, что он с нами»