Полузащитник ЦСКА Крачковский перешел в «Кайрат»

ЦСКА объявил о переходе полузащитника Антона Крачковского в «Кайрат».
Воспитанник московской команды подписал полноценный контракт с клубом из Казахстана.
В первой части сезона 19-летний игрок выступал на правах аренды за московский «Кайрат».
- Крачковский провел 23 матча в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.
- Он ни разу не сыграл за основу ЦСКА.
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