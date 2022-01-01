Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «ПСЖ»

смотреть противно на ваш показ где гимн лиги где выход команд сцыкло вы все матчи
Сегодня, 9 марта, «Реал» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча – в 23:00 по Москве.
- Игру обслужит голландец Данни Маккели.
- В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол в той встрече забил Килиан Мбаппе.
Модрич: «Реал» сделает все, чтобы в очередной раз победить в Лиге чемпионов»
Где смотреть «Реал» – «ПСЖ»: во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов 9 марта
Почеттино: «13 побед «Реала» в Лиге чемпионов – не случайность. Но мы не боимся»