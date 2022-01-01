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Лига чемпионов. «Реал» сыграет с «ПСЖ»

Сегодня, 9 марта, «Реал» примет «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча – в 23:00 по Москве.

  • Игру обслужит голландец Данни Маккели.
  • В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол в той встрече забил Килиан Мбаппе.

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 16:10
Комментарии1
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    Рейтинг: +43

    гор ген 1 час назад

    смотреть противно на ваш показ где гимн лиги где выход команд сцыкло вы все матчи

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