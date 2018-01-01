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Adidas станет техническим спонсором сборной Италии в 2023 году. Сотрудничество с Puma прекратится спустя 20 лет

Adidas станет техническим спонсором сборной Италии. Немецкая фирма будет выпускать форму для национальной команды.

Договор вступит в силу в январе 2023 года. Федерация футбола Италии будет получать примерно 35-40 миллионов евро в год.

С 2003 года форму для сборной Италии выпускает Puma.

  • Италия – действующий чемпион Европы.
  • Команда в марте сыграет в стыках за право выхода на ЧМ-2022.

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Источник: сайт Федерации футбола Италии

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