Adidas станет техническим спонсором сборной Италии в 2023 году. Сотрудничество с Puma прекратится спустя 20 лет

Adidas станет техническим спонсором сборной Италии. Немецкая фирма будет выпускать форму для национальной команды.

Договор вступит в силу в январе 2023 года. Федерация футбола Италии будет получать примерно 35-40 миллионов евро в год.

С 2003 года форму для сборной Италии выпускает Puma.

Италия – действующий чемпион Европы.

Команда в марте сыграет в стыках за право выхода на ЧМ-2022.

Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы еще легче»

Балотелли: «Играть за сборную в 31 год – это нормально»

Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года