Агент Головина: «Все руководство, тренерский состав и игроки «Монако» поддерживают Головина»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о самочувствии футболиста.
«Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него все хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с «Брагой».
Все руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Все хорошо», – сказал агент.
- В этом сезоне Головин провел 26 матчей во всех турнирах.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
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