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Агент Головина: «Все руководство, тренерский состав и игроки «Монако» поддерживают Головина»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о самочувствии футболиста.

«Саша Головин сконцентрирован на своей игре. Сейчас у него все хорошо. Он готовится к матчу Лиги Европы с «Брагой».

Все руководство, тренерский состав и игроки команды поддерживают его. Все хорошо», – сказал агент.

  • В этом сезоне Головин провел 26 матчей во всех турнирах.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Кубок Франции. «Монако» без Головина вылетел от «Нанта»

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Тренер «Монако»: «У Головина дискомфорт»

Источник: «Спорт-Экспресс»

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