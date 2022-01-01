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Мбаппе тренировался в общей группе «ПСЖ». Матч с «Реалом» – завтра

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен сыграть против «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации RMC Sport, сегодня француз тренировался в общей группе французского клуба без ограничений. Вчера стало известно, что он получил травму на занятии «ПСЖ».

  • «Реал» примет «ПСЖ» в среду, 9 марта, в 23:00 мск.
  • В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.
  • Мбаппе забил единственный гол в той встрече.

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Источник: RMC Sport

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