«Каждый свой гол я посвящаю тебе». Сборная России показала открытки с игроками команды в честь 8 марта

Поздравляю Лигейного, Гаврошу, Витю-очкомоя, Лешеньку дырявого с праздником!!!
Сборная России поздравила женщин с 8 марта, опубликовав открытки с игроками сборной.
«С 8 марта, прекрасные девушки.
Желаем вам счастья, тепла, любви и здоровья. Оставайтесь такими же яркими, целеустремлeнными, прекрасными, чуткими и нежными!» – написала пресс-служба сборной в инстаграме.
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