«Каждый свой гол я посвящаю тебе». Сборная России показала открытки с игроками команды в честь 8 марта

Сборная России поздравила женщин с 8 марта, опубликовав открытки с игроками сборной.

«С 8 марта, прекрасные девушки.

Желаем вам счастья, тепла, любви и здоровья. Оставайтесь такими же яркими, целеустремлeнными, прекрасными, чуткими и нежными!» – написала пресс-служба сборной в инстаграме.

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