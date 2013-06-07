Дзюба – лидер сезона РПЛ по системе «гол+пас»

Шлюба любитель болтать своим языком. На нас столько грязи вылили последнее время. Вот где талант пригодился бы. Но язык Зюбы в .опе.
В 20-м туре чемпионата России «Зенит» дома победил «Уфу» со счетом 2:0.
Нападающий Артем Дзюба в этом матче отдал голевую передачу.
Всего в текущем розыгрыше РПЛ 33-летний форвард забил десять мячей и сделал пять ассистов. Он лидирует в сезоне по системе «гол+пас».
- Дзюба – 15;
- Гамид Агаларов, «Уфа» – 13 (13+0);
- Себастьян Шиманьски, «Динамо» – 13 (6+7).
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