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Дзюба – лидер сезона РПЛ по системе «гол+пас»

В 20-м туре чемпионата России «Зенит» дома победил «Уфу» со счетом 2:0.

Нападающий Артем Дзюба в этом матче отдал голевую передачу.

Всего в текущем розыгрыше РПЛ 33-летний форвард забил десять мячей и сделал пять ассистов. Он лидирует в сезоне по системе «гол+пас».

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +6847

    R_a_i_n 4 минуты назад

    Шлюба любитель болтать своим языком. На нас столько грязи вылили последнее время. Вот где талант пригодился бы. Но язык Зюбы в .опе.

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    Рейтинг: +153

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Отскоком от головы отлетает просто мячик на партнеров,не чего удивительного!
    ДЕРЕВО!!!!

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