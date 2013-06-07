Дзюба – лидер сезона РПЛ по системе «гол+пас»

В 20-м туре чемпионата России «Зенит» дома победил «Уфу» со счетом 2:0.

Нападающий Артем Дзюба в этом матче отдал голевую передачу.

Всего в текущем розыгрыше РПЛ 33-летний форвард забил десять мячей и сделал пять ассистов. Он лидирует в сезоне по системе «гол+пас».

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