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Дзюба, Кержаков и Алберто – в старте «Зенита». Касинутра, Йокич и Беленов выйдут у «Уфы»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 20-го тура РПЛ.

«Зенит»: Кержаков, Сутормин, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алберто, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Мрзляк, Саплинов, Родригеш, Касинтура.

  • Матч в Петербурге начнется в 16:30 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ. «Уфа» – 15-я.

Алип – о «Зените»: «Поначалу ходил ровно. Пацаны, которых видел по телевизору, с тобой здороваются. Удивительно же!»

Круговой: «Игра с «Бетисом» забудется, а результат останется. Удача была не на нашей стороне»

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2324

    волчарик 31 минуту назад

    Лишь бы на расслабоне не вышли.

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    Рейтинг: +3339

    ААМ 59 минут назад

    "Зенит" используй шанс!

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    Рейтинг: +900

    ВасяК 1 час назад

    Вперёд Уфа!!!

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    Рейтинг: +2324

    волчарик > ВасяК 30 минут назад

    Да да давайте вперед и получите полную авоську.

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