Лишь бы на расслабоне не вышли.
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 20-го тура РПЛ.
«Зенит»: Кержаков, Сутормин, Чистяков, Круговой, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Алберто, Дзюба.
«Уфа»: Беленов, Журавлeв, Плиев, Йокич, Кабутов, Голубев, Фищенко, Мрзляк, Саплинов, Родригеш, Касинтура.
- Матч в Петербурге начнется в 16:30 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ. «Уфа» – 15-я.
Алип – о «Зените»: «Поначалу ходил ровно. Пацаны, которых видел по телевизору, с тобой здороваются. Удивительно же!»
Круговой: «Игра с «Бетисом» забудется, а результат останется. Удача была не на нашей стороне»
Крицюк вернется после травмы не раньше апреля. Одоевский пропустит ближайшие недели