38-летний Жирков может пропустить матчи с «Сочи» и «Уралом» из-за травмы

Защитник «Химок» Юрий Жирков может пропустить ближайшие игры из-за повреждения в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:3).

«Микротравма у Юрия есть. Посмотрим на результаты дополнительных исследований. Пока неизвестно, сможет ли он принять участие в следующих играх», – заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Жиркова заменили на 34-й минуте.

Он пополнил команду зимой.

«Химки» в ближайших турах сыграют с «Сочи» и «Уралом».

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