Кухта – о возможном техническом поражении «Локо»: «Не думаю, что моя красная карточка – это проблема»

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта высказался о возможном техническом поражении команды в матче с «Химками» (3:2) из-за своего участия в игре.

Кухта не отбыл дисквалификацию за красную карточку в своем последнем матче чемпионата Чехии.

В игре с «Химками» он забил победный гол.

Подмосковный клуб сообщил, что подаст протест.

«Я не думаю, что красная карточка – это проблема», – сказал Кухта.

«Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

Плутник: «Не слышал, что Кухта не мог играть с «Химками»

РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол