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Кухта – о возможном техническом поражении «Локо»: «Не думаю, что моя красная карточка – это проблема»

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта высказался о возможном техническом поражении команды в матче с «Химками» (3:2) из-за своего участия в игре.

  • Кухта не отбыл дисквалификацию за красную карточку в своем последнем матче чемпионата Чехии.
  • В игре с «Химками» он забил победный гол.
  • Подмосковный клуб сообщил, что подаст протест.

«Я не думаю, что красная карточка – это проблема», – сказал Кухта.

«Химки»: «Кухта не имел права играть против нас. Подадим протест»

Плутник: «Не слышал, что Кухта не мог играть с «Химками»

РПЛ. «Локомотив» в большинстве победил «Химки», у Кухты решающий гол

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +875

    qawzsexdr 56 минут назад

    Так это разные чемпионаты, почему он в РПЛ должен отбывать дисквалификацию

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