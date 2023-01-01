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Примера. «Барселона» победила «Эльче» и поднялась на третье место

«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в гостевом матче 27-го тура Примеры – 2:1.

Голы в составе каталонской команды забили Ферран Торрес и Мемфис Депай.

Испания. Примера. 27-й тур

Эльче – Барселона – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фидель, 44; 1:1 – Торрес, 61; 1:2 – Депай, 84.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 20:10
Комментарии7
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    Рейтинг: +1482

    Bozigit 41 минуту назад

    Барса возвращается

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    Рейтинг: +59696

    portero 59 минут назад

    Потихоньку со скрипом, выползает наверх...
    Ну с третьего вытеснят сегодня...

    1
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    Рейтинг: +2458

    СуперПАВ9 1 час назад

    С очередным отскоком. Барса только и может обыгравыть с помозью удалений и красных каточек таких слабых соперников

    0
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    Рейтинг: +323

    Lipatoff 1 час назад

    Молодцы пацанчики, задача - завершить сезон на 2ом месте!

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    Рейтинг: +2458

    СуперПАВ9 > Lipatoff 1 час назад

    Мечтать не вредно

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    Рейтинг: +2458

    СуперПАВ9 > Lipatoff 1 час назад

    10 место это потолок

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    Рейтинг: +323

    Lipatoff > СуперПАВ9 28 минут назад

    Мечтаешь тут только ты

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