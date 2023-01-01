Примера. «Барселона» победила «Эльче» и поднялась на третье место

Барса возвращается
«Барселона» одержала волевую победу над «Эльче» в гостевом матче 27-го тура Примеры – 2:1.
Голы в составе каталонской команды забили Ферран Торрес и Мемфис Депай.
Испания. Примера. 27-й тур
Голы: 1:0 – Фидель, 44; 1:1 – Торрес, 61; 1:2 – Депай, 84.
Угадай всех футболистов и выиграй денежный приз
«Эльче» – «Барселона»: каталонцы не проигрывают с 1974 года
Хави – о встрече с Холандом: «Я не могу рассказать вам подробности»
«Барселона» сделала Кристенсену более выгодное предложение, чем «Бавария» (Фабрицио Романо)