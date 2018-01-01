«Локомотив» – лидер сезона РПЛ по волевым очкам

«Локомотив» в этом сезоне чемпионата России набрал 15 очков в матчах, по ходу которых уступал в счете. Это максимальный показатель.

Сегодня москвичи победили в 20-м туре «Химки» (3:2), несмотря на то что соперник забил первым.

«Локомотив» идет в РПЛ 4-м.

На этой неделе команду покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

Следующий соперник – ЦСКА (12 марта).

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