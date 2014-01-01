Гвардиола: «Попробуем летом подписать форварда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл трансферные планы на лето. Клуб хочет заполучить нападающего.

«Нам нужен форвард, и мы постараемся попробовать его подписать летом», – сказал испанец.

Один из кандидатов манчестерцев – Эрлинг Холанд из «Боруссии» Д.

Сейчас у «Манчестер Сити» есть только 1 центрфорвард – Габи Жезус.

«Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом в мире (991,3 миллиона евро).

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