Гвардиола: «Попробуем летом подписать форварда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскрыл трансферные планы на лето. Клуб хочет заполучить нападающего.
«Нам нужен форвард, и мы постараемся попробовать его подписать летом», – сказал испанец.
- Один из кандидатов манчестерцев – Эрлинг Холанд из «Боруссии» Д.
- Сейчас у «Манчестер Сити» есть только 1 центрфорвард – Габи Жезус.
- «Манчестер Сити» обладает самым дорогим составом в мире (991,3 миллиона евро).
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