Сергей Иванов: «Разговаривал с Гинером. В ЦСКА не предвидится отъезд легионеров»

Представитель президента России Сергей Иванов сказал, что из ЦСКА не собираются уезжать иностранные футболисты.

«В ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после матча, никаких намеков со стороны игроков нет.

Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции станет понятно только через две-три недели. Не раньше», – сказал Иванов.

Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список