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Сергей Иванов: «Разговаривал с Гинером. В ЦСКА не предвидится отъезд легионеров»

Представитель президента России Сергей Иванов сказал, что из ЦСКА не собираются уезжать иностранные футболисты.

«В ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после матча, никаких намеков со стороны игроков нет.

Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции станет понятно только через две-три недели. Не раньше», – сказал Иванов.

Все иностранцы, которые уехали из русского футбола – обновляемый список

Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +9730

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Уедут- не уедут , проблема разве в этом ?
    Интересно смогут ли вообще содержать ФК наши банки и корпорации.
    Не участвуя в еврокубках , какой смысл иметь легионеров ???

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