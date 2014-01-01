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«Арсенал» может летом подписать Руиса из «Наполи»

«Арсенал» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом. Лондонцы рассмотрят возможность летнего подписания испанца, пишет Transfer News Central со ссылкой на Area Napoli.

Руис вызывается в сборную Испании.

  • 25-летний игрок стоит 55 миллионов евро.
  • Его контракт действует до лета 2023 года.
  • В сезоне Серии А у Руиса 22 матча, 6 голов, 3 результативных паса.

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Источник: твиттер Transfer News Central

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