«Арсенал» может летом подписать Руиса из «Наполи»

«Арсенал» интересуется полузащитником «Наполи» Фабианом Руисом. Лондонцы рассмотрят возможность летнего подписания испанца, пишет Transfer News Central со ссылкой на Area Napoli.
Руис вызывается в сборную Испании.
- 25-летний игрок стоит 55 миллионов евро.
- Его контракт действует до лета 2023 года.
- В сезоне Серии А у Руиса 22 матча, 6 голов, 3 результативных паса.
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